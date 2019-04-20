На Украине рассказали о подготовке «наступления» России на страну

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Экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российская сторона якобы готова начать широкомасштабные боевые действия против украинской стороны в 2019 году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Романенко, для этого России понадобится от двух до четырех недель, а задействованы при «наступлении» будут ВС, сосредоточенные недалеко от границы с Украиной. Он добавил, что речь якобы идет о 80 тысячах человек.

«И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение. В частности, все время тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска», — заявил Романенко.

Он заметил, что в настоящее время Москва считает «наступление» нецелесообразным.

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