AP: Белый дом впервые прекратил раскрывать данные о ядерном арсенале

Администрация президента США Дональда Трампа без объяснения причин прекращает многолетнюю практику раскрытия запасов ядерных боеголовок, сообщает агентство Associated Press.

Об этом говорится в недавнем письме министерства энергетики США, которое было направлено в Федерацию американских ученых. В нем чиновники впервые отказались разгласить данные по запросу экспертов частного ведомства.

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Впервые данные о количестве ядерных боеголовок были раскрыты при администрации президента Бараке Обаме в мае 2010 года. Тогда американские чиновники рассекретили весь ядерный арсенал США, накопленный с 1945 года. Впоследствии такие данные публиковались по запросу ученых.

В последний раз данные были опубликованы в 2018 году. Согласно информации Белого дома, у США насчитывалось 3,8 тыс. ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2017 года.

Как отмечает агентство, российские власти тоже не раскрывают данные о ядерных боеголовках. По оценкам Федерации американских ученых, в России их около 4,3 тыс.

Директор проекта ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс М. Кристенсен отметил, что такой шаг Белого дома означает, что Вашингтон отказывается от любого давления на другие государства с тем, чтобы их ядерный арсенал стал «прозрачным». По его словам, это необычное решение, поскольку администрация Трампа неоднократно возмущалась секретностью российских и китайских запасов ядерных боеголовок.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии AP.