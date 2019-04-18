«Легендарные» российские атомоходы передумали модернизировать и отправили в утиль

Российские военные решили отправить на металлолом шесть атомоходов, ранее их хотели модернизировать, пишут «Известия» со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.

В газете рассказали, что «самым сенсационным» станет утилизация ракетных крейсеров «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», созданных в рамках проекта 1144 «Орлан». В издании подчеркнули, что данные корабли являются «легендой ВМФ», отметив их ядерные энергетические установки, дальность хода, размер и автономность.

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Также, по данным «Известий», на металлолом разрежут подлодки К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

В газете уточнили, что утилизация кораблей и подлодок обойдется российскому бюджету в 2,7 млрд руб.

Ранее источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер».