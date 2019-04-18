NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году. Об этом сообщает The National Interest.
По данным издания, Вашингтон намерен пойти на этот шаг для «соревнования» с Россией и Китаем.
Как отмечается, на закупку роботизированных кораблей США готовы потратить около $4 млрд.
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При этом в США опасаются, что крупные американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет.