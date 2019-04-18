NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

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ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году. Об этом сообщает The National Interest.

По данным издания, Вашингтон намерен пойти на этот шаг для «соревнования» с Россией и Китаем.

Как отмечается, на закупку роботизированных кораблей США готовы потратить около $4 млрд.

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При этом в США опасаются, что крупные американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет.

Ранее СМИ оценили шансы Китая в войне с США.