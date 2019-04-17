В Сирии замечен российский «Искандер»
На российской авиационной базе Хмеймим в Сирии заметили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщается в твиттере израильской компании ImageSat Intl. (ISI).
По данным ISI, на опубликованных спутниковых снимках видно, как рядом с самоходной пусковой установкой «Искандер-М» стоят две заряжающие машины. В компании предположили, что спутникам удалось заснять процесс зарядки «Искандеров» ракетами.
В декабре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов рассказал об использовании реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», а также оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» во время боев на сирийской территории.
#NOW: an #SS26 #Iskander #SSM practice in #Hmeimim, the #Russian airbase in #Syria. #SnapTasking and high-revisit advantage.#ISI #missile #VISINT #IMINT #geospatial #turkey #US pic.twitter.com/wEilXNJbvf— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 17 апреля 2019 г.