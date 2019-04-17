В Сирии замечен российский «Искандер»

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На российской авиационной базе Хмеймим в Сирии заметили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщается в твиттере израильской компании ImageSat Intl. (ISI).

По данным ISI, на опубликованных спутниковых снимках видно, как рядом с самоходной пусковой установкой «Искандер-М» стоят две заряжающие машины. В компании предположили, что спутникам удалось заснять процесс зарядки «Искандеров» ракетами.

В декабре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов рассказал об использовании реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», а также оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» во время боев на сирийской территории.