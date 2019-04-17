Госдеп обвинил Россию в военной интервенции в Венесуэлу

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Высокопоставленная представитель Государственного департамента США во время телефонного брифинга заявила, что Россия, Куба и Иран осуществляют военную интервенцию в Венесуэлу. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что военная интервенция не происходит со стороны США или венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. При этом, заявила представитель Госдепа, за нее также ответственен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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В Госдепартаменте добавили, что присутствие военных России, Кубы и Ирана в Венесуэле является «неприемлемым» и вынуждает США принимать ответные меры.

Ранее СМИ сообщали, что в США придумывают меры сдерживания России в Венесуэле.