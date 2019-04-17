СМИ: СБУ «воскресила» российского «подрывника-неудачника»
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил во время брифинга, что взорвать машину офицера ведомства в Киеве пытался гражданин России Алексей Комаричев, пишет «Украинская правда».
По данным СБУ, Комаричев в 2016 году был уволен из российского Госнаркоконтроля «при компрометирующих обстоятельствах», после чего он был завербован ФСБ в качестве военного разведчика. Грицак добавил, что Комаричев являлся руководителем «террористической группы», которая осуществляла «диверсии» на территории Украины.
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Ранее украинские СМИ сообщали, что подорвавший машину украинского офицера скончался в больнице.
Также ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о покушении на офицера СБУ в Киеве.