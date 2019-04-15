Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, происходящее напоминает книгу «Атлант расправил плечи».
«Деремонтировались…Гребаные социалисты… Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и радикальной толерантностью», — заявила Собчак.
Реклама
Она добавила, что теперь Париж еще и «сожгли».
Ранее сообщалось, что крыша Нотр-Дам-де-Пари полностью обрушилась.