Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны. Об этом сообщает «Звезда».

Как отмечается, об этом журналист написал на своей странице в соцсети. При этом он заметил, что для Зеленского и Коломойского это не будут представлять никакого интереса.

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«…Петр (Порошенко. — Газета.Ru) будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном», — заявил Крутчак.

Он уточнил что о побеге Матиоса узнал от источников из окружения прокурора. Журналист также пообещал, позднее раскрыть страну, в которой укрылся чиновник.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что двое ростовских полицейских сбежали на Украину и попросили политическое убежище в соседней стране.