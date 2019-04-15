Британия следит за Россией в Эстонии, сообщили СМИ

Британский спецназ, находящийся около шести месяцев в Эстонии, занимается изучением «российской активности» в приграничных районах, сообщает Daily Star со ссылкой на источник.

По данным издания, такое изучение скорее сводится к слежке за перемещением российской стороны и анализу всех происходящих действий.

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«Они являются лучшими в британской армии... Они особенно обучены в дальних наблюдательных и разведывательных миссиях», — заявил источник.

Войска обучены и имеют в своем распоряжении несколько видов оружия, а также снайперов, уточняет издание.

Ранее в Крыму попросили США прекратить «слежку» за полуостровом.