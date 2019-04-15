Число жертв в Ливии резко увеличилось до 147 человек

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Число жертв, погибших в результате боевых действий в Ливии, резко увеличилось до 147 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.

По последним данным, из-за боевых действий погибли 147 людей. Кроме того, по сведениям ВОЗ, в стране зафиксировали 614 раненных.

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Отмечается, что в районе Триполи даже размещены хирургические бригады для помощи.

Ранее сообщалось, что из-за столкновений в Триполи погибли 25 человек.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.