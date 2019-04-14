Правительственные войска Ливии сбили самолет армии Хафтара

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К югу от Триполи войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили самолет, который принадлежал Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя войск ПНС Мухаммеда Гнуну.

По его словам, войска ПНС уничтожили вражеский самолет, который намеревался совершить воздушный налет в районе населённого пункта Вади ар-Раби.

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Ранее сообщалось, что ЛНА, во главе которой стоит маршал Халифа Хафтар, сбила самолет ПНС над Триполи.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.