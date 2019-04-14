О перестрелке между ВСУ и «Правым сектором» рассказали в ДНР

Перестрелка между участниками «Правого сектора» (организация запрещена в России) и украинскими силовиками произошла в районе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По имеющимся данным, бойцы «Правого сектора» по прибытии в Авдеевку в Донецкой области заняли гостиницу «Царская охота», не согласовав свои действия с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Утверждается, что попытки поделить территорию гостиничного комплекса переросли в перестрелку, в результате которой погибли представители обеих сторон конфликта.

Ранее в ЛНР заявили о массовых отравлениях служащих ВСУ просроченными консервами.

«Правый сектор» — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.