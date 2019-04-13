Зеленский игнорировал повестки в военкомат, подтвердили в Минобороны Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не проходил военную службу, несмотря на то, что годен к ней. Это следует из ответа Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на странице в фейсбуке.
В документе говорится, что ему четыре раза приходили повестки в 2014-2015 годах. При этом Зеленский ни разу не появлялся в военкомате.
Реклама
«Годен к прохождению военной службы. Военную службу в ВС Украины не проходил», — отмечается в тексте.
С 2008 года Зеленский находится на воинском учете в Кривом Роге. Звание — солдат, специальность — деловод делопроизводства.
Ранее сообщалось, что Зеленского попросили проверить на уклонение от армии.