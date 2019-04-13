Зеленский игнорировал повестки в военкомат, подтвердили в Минобороны Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/549/12298549/RTS2FHT7-pic905-895x505-36580.jpg">

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не проходил военную службу, несмотря на то, что годен к ней. Это следует из ответа Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на странице в фейсбуке.

В документе говорится, что ему четыре раза приходили повестки в 2014-2015 годах. При этом Зеленский ни разу не появлялся в военкомате.

Реклама

«Годен к прохождению военной службы. Военную службу в ВС Украины не проходил», — отмечается в тексте.

С 2008 года Зеленский находится на воинском учете в Кривом Роге. Звание — солдат, специальность — деловод делопроизводства.

Ранее сообщалось, что Зеленского попросили проверить на уклонение от армии.