Размещение американской ПРО THAAD в Румынии вызвало вопросы в МИДе
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за размещением систем ПРО США THAAD в Румынии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, данное решение вызвало ряд вопросов.
«Есть русская поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное. Есть вопросы — для чего размещается система THAAD и в чем заключается модернизация объектов в Румынии», — отметил Грушко.
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Американскую систему THAAD привезут в Румынию летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что США разместят систему ПРО TAAD в Румынии.