Каковы шансы Китая в войне с США, оценило National Interest

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/11974783/RTS213XC-pic905-895x505-20261.jpg">

Издание The National Interest выяснило, каковы шансы Китая на победу в случае возникновения противостояния с США во время Третьей мировой войны.

По словам авторов статьи в издании, на настоящий момент Китай выпускает высокотехнологичное оружие. Однако авторы задаются вопросом, сможет ли Китай противостоять США в случае войны.

Реклама

«...смогут ли его солдаты [Китая] грамотно управлять этим оборудованием? Насколько хорошо они обучены? У вас могут быть лучшие военные в мире, но если вы не знаете, как их использовать... ну, вы поняли», — отметили авторы.

Помимо этого, авторы ставят под сомнение эффективность китайской армии, если враг начнет одновременно атаковать при помощи разных видов вооруженных сил.

Также авторы добавили, что Китай сейчас является больше догоняющей стороны, когда речь заходит о военных разработках.

Ранее сообщалось, что Bloomberg рассказал, как США лучше подготовиться к ядерному веку.