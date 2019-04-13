Боевые корабли Таиланда приплыли во Владивосток впервые за 15 лет

Впервые за 15 лет во Владивосток приплыли таиландские боевые корабли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга Николая Воскресенского.

Отмечается, что корабли Таиланда прибыли с деловым заходом.

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«Фрегат УРО «Бангпаконг» и фрегат «Наресуан» ошвартовались в столице Приморья», — доложил Воскресенский.

По его словам, иностранных гостей встретили с хлебом и солью. Кроме того, были подняты государственные флаги и прозвучали гимны двух стран.

Таиландские гости должны пробыть в России до 17 апреля.

Ранее сообщалось, что корабли ЧФ вывели в море из-за учений НАТО.