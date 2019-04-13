Ким Чен Ын пообещал наращивать военную мощь и сделать из страны «крепость»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна займется наращиванием военной мощи и развитием атомной энергетики, передает РИА «Новости».

Ким Чен Ын подчеркнул, что впредь необходимо укреплять оборону КНДР, превращать страну в «крепость».

«[Необходимо] постоянно учитывать, что мир можно обеспечить только нашей могучей военной мощью, твердо придерживаться принципа самозащиты», — добавил Ким Чен Ын.

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По его словам, оборонять страну нужно для того, чтобы была уверенность в защите суверенитета республики.

«Агрессивные замыслы вражеских сил против нашей республики не исчезли», — продолжил Ким Чен Ын.

Он отметил, что страна будет укреплять народную армию, модернизировать оборонную промышленность и повышать защитную мощь государства.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом.