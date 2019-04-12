В НАТО решили усилить активность в Черном море
Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что «пакет по Черному морю» приведет к большей активности альянса в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, данный документ содержит меры по оказанию помощи Украине и Грузии.
Она также добавила, что речь идет о работе по военно-морской подготовке с этими странами.
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Гетемюллер подчеркнула, что военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море именно для работы с Грузией и Украиной.
Ранее сообщалось, что российские корабли Черноморского флота наблюдают за учениями НАТО.