В НАТО решили усилить активность в Черном море

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Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что «пакет по Черному морю» приведет к большей активности альянса в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данный документ содержит меры по оказанию помощи Украине и Грузии.

Она также добавила, что речь идет о работе по военно-морской подготовке с этими странами.

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Гетемюллер подчеркнула, что военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море именно для работы с Грузией и Украиной.

Ранее сообщалось, что российские корабли Черноморского флота наблюдают за учениями НАТО.