Военные запустили ракету «Искандер-М»
На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области военные выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М», передает РИА «Новости».
Отмечается, что ракета поразила командный пункт условного противника на дальности 56 километров.
«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
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Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.
Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты.