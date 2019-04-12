Военные запустили ракету «Искандер-М»

Ракетный комплекс «Искандер-М» во время динамической экспозиции на выставке «Армия... Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области военные выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М», передает РИА «Новости».

Отмечается, что ракета поразила командный пункт условного противника на дальности 56 километров.

«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

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Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.

Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты.