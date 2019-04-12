Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

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Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое. Слова президента передает ТАСС.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что для полного упразднения призыва в армию потребуются время и финансирование.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский высказал мнение, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен.