Армия Нигерии выгнала всех жителей города для проведения операции
Нигерийская армия эвакуировала все население города Джакана для того, чтобы провести операцию в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.
Отмечается, что военные вынудили около 10 тысяч человек переместиться во временный лагерь в 40 км от города. Это расстояние жители Джаканы преодолели пешком.
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В ООН подчеркнули, что некоторые нигерийцы пришли в лагерь «ни с чем, только в обуви».
Ранее сообщалось, что в Нигерии 66 человек убиты при нападениях неизвестных.