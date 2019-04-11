Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет «Удав», который придет на смену пистолету Макарова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергея Абрамова.

Он рассказал, что акт о допуске к серийному производству «Удава» утвердило Минобороны. Новый пистолет получил литеру «01».

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Самозарядный девятимиллиметровый пистолет «Удав» является полностью отечественной разработкой, его будут производить из российских комплектующих.

Ранее сообщалось о завершении испытаний «Удава».