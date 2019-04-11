Египет отказался участвовать в «арабском НАТО»
Египет уведомил США об отказе от участия в формировании Ближневосточного стратегического альянса, также известного как «арабская НАТО». Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Египет уведомил о своем решении всех участников предполагаемого ближневосточного альянса.
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Как отмечается, в Каире считают, что формирование «арабского НАТО» может привести к напряженности в отношениях с Ираном.
При этом Египет обеспокоен тем, что альянс окажется под угрозой в случае проигрыша президента США Дональда Трампа на новых выборах.
Ранее СМИ сообщали, что США с рядом арабских стран решили создать альянс против Ирана.