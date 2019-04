Трампу дали деньги на строительство стены на границе с Мексикой

Минобороны США выделило деньги по просьбе американского лидера Дональда Трампа на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что минобороны предоставил три контракта на общую сумму около $986 млн.

Отмечается, что контракт на $789 млн был заключен с техасской SLSCO Ltd., которая построит участок стены в районе города Санта-Тереза в штате Нью-Мексико. Второй контракт на $187 млн достался компании Barnard Construction Co. Inc., она будет возводить заграждения в районе города Юма в штате Аризона.

Реклама

Строительные работы будут закончены осенью 2020 года, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделит Трампу $1 млрдна стену с Мексикой.