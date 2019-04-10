Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию могут начаться не в июле нынешнего года, а раньше. Об этом он рассказал в интервью газете Sabah.

Он также подчеркнул, что вопрос покупки С-400 является решенным несмотря на возражения США и НАТО.

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Эрдоган добавил, что несмотря на резкую позицию США по вопросу покупки российских ЗРК в настоящий момент турецкие пилоты продолжают обучение полетам на четырех истребителях F-35, которые американская сторона уже успела поставить Турции.

Ранее Эрдоган заявлял, что покупка С-400 является «суверенным правом Турции».