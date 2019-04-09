Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что в таком случае у Турции не будет возможности участвовать в создании и покупке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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Как отмечается, госсекретарь не представил каких-то иных подробностей относительно этого вопроса.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне американского президента Дональда Трампа обвинили в том, что он не смог остановить Турцию от покупки C-400.