Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400

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Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что в таком случае у Турции не будет возможности участвовать в создании и покупке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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Как отмечается, госсекретарь не представил каких-то иных подробностей относительно этого вопроса.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне американского президента Дональда Трампа обвинили в том, что он не смог остановить Турцию от покупки C-400.