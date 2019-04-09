НАТО отказалось прислать представителей на конференцию в Москву
Замминистр обороны генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США и европейские страны НАТО не собираются присылать своих представителей на Московскую конференцию по международной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия пригласила на конференцию всех, в том числе страны НАТО с США.
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«Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ», — отметил Фомин.
Как отмечается, конференция пройдет с 23 по 25 апреля.
Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море.