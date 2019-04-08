Иран внес ВС США в список террористических организаций
Высший совет национальной безопасности Ирана внес Вооруженные Силы США в список террористических организаций, передает Reuters.
Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.
По данным агентство, это решение связано с тем, что США признали элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» террористической организацией.
Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.