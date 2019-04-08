Путин рассказал о поставках военной продукции в Турцию

Президент России Владимир Путин рассказал, что есть и другие проекты по поставке в Турцию продукции военного назначения помимо ракетных систем С-400, передает РИА «Новости».

Он уточнил. что перед странами стоят задачи по укреплению сотрудничества в военно-технической сфере.

Реклама

«В первую очередь, речь идет о завершении реализации контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую республику современной российской продукции военного назначения», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и ЕС с НАТО.