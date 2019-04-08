Эрдоган заявил о готовности к операции в Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что готов к операции в Сирии, но сначала ему нужно встретиться с российским лидером с Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Эрдоган сказал об этом перед вылетом в столицу России, уточняет агентство.
Отмечается, что президент Турции захотел обсудить операцию в Сирии лично с Путиным.
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«Мы подготовили все, что необходимо, вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи [с Путиным] мы это будем обсуждать». — добавил Эрдоган.
Ранее президент США Дональд Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.