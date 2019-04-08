В Киеве похвастались ракетами, способными долететь до Крыма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/367/12084367/rocket-pic905-895x505-71358.jpg">

Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков рассказал об испытаниях украинского ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, снаряд может поразить цели в Севастопольской бухте.

Он также добавил, что жители России якобы обеспокоены из-за новой украинской ракеты.

Реклама

Бирюков подчеркнул, что данные ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

Ранее сообщалось, что Украина проверила ракеты «Нептун».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.