В Киеве похвастались ракетами, способными долететь до Крыма
Советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков рассказал об испытаниях украинского ракетного комплекса «Нептун». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, снаряд может поразить цели в Севастопольской бухте.
Он также добавил, что жители России якобы обеспокоены из-за новой украинской ракеты.
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Бирюков подчеркнул, что данные ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.
Ранее сообщалось, что Украина проверила ракеты «Нептун».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.