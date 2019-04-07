Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Обновленную пушку проверили необычным способом — танк выстрелил по цели бревном.
На кадрах видно, что бревно разлетается на щепки.
Отмечается, что обновленный Т-80 разгоняется до 80 километров в час, совершает полицейские развороты и прыгает на 14 метров.
Ранее журнал The National Interest рассказал о неизвестных особенностях российских «танков-убийц» — Т-72, Т-80 и Т-90.