Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Обновленную пушку проверили необычным способом — танк выстрелил по цели бревном.

На кадрах видно, что бревно разлетается на щепки.

Отмечается, что обновленный Т-80 разгоняется до 80 километров в час, совершает полицейские развороты и прыгает на 14 метров.

Ранее журнал The National Interest рассказал о неизвестных особенностях российских «танков-убийц» — Т-72, Т-80 и Т-90.