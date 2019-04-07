В Словакии выступили против размещения войск США
Председатель парламента Словакии Андрей Данко выступил против размещения войск США в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, речь идет о включении в готовящийся договор о сотрудничестве между государствами в области обороны положений, которые допускают возможность размещения на территории страны военнослужащих США.
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Данко подчеркнул, что словацкая сторона будет наставить на том, чтобы в этом документе не было «ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС».
Он добавил, что министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в данный момент находится в Вашинтоне и намерен урегулировать этот вопрос.
Ранее сообщалось, что словацкий парламент случайно запретил исполнение иностранных гимнов в стране.