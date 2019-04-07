В НАТО испугались «русских боевых экстрасенсов»

Британская газета Times выпустила материал о российских «боевых экстрасенсах».

В материале говорится, что «экстрасенсы» способны допрашивать пленных при помощи телепатии, а также распознавать заготовленные засады.

Газета утверждает, что применение парапсихологии российский спецназ якобы отрабатывал во время боевых действий в Чечне.

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В свою очередь глава комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров назвал публикацию «чепухой» и открестился от самого факта существования парапсихологии.

Ранее американский эксперт Кайл Мизоками выразил восхищение новым российским дроном, созданным для перехвата беспилотников.