Премьер Ливии пригрозил международным трибуналом из-за наступления на Триполи

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Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды», — заявил Сарадж.

Ранее сообщалось, что боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар.