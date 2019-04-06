Опубликовано фото подбившего себя истребителя F-16

В сети появилось фото нидерландского истребителя F-16, поврежденного разорвавшимся снарядом после учений, который, по предварительным данным, подбил сам себя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечалось до этого, в январе два F-16 практиковали боевую стрельбу из пушек по цели на полигоне Влиорса. В какой-то момент один снаряд разорвался и повредил обшивку истребителя. Также осколки боеприпаса попали в двигатель самолета. Пилот сумел посадить поврежденный F-16.

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В настоящее время продолжается расследование и проводятся практические испытания.

Ранее сообщалось, что нидерландский истребитель F-16 подбил сам себя.