Покупка Турцией российских С-400 может обернуться рассекречиванием технологий США

Использование Турцией российского зенитного комплекса С-400 вместе с американскими истребителями F-35 грозит рассекречиванием технологий этих самолетов, пишет Air Force Times.

По данным издания, Турция может использовать С-400 для сбора информации о работе F-35 и других американских самолетов.

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Также издание отмечает, что эти сведения могут попасть в распоряжение российской стороны.

«При полете F-35 в непосредственной близости от системы С-400 со временем можно получить секретные характеристики незаметности этого F-35 и подробнее изучить его стелс-возможности», — заявил автор материала.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала С-400 вместо Patriot.