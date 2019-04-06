США впервые решили признать элитных военных Ирана террористами

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Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» террористической организацией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, об этом решении Вашингтон может объявить уже в понедельник, 8 апреля. Этот шаг усилит давление, которое американская сторона оказывает на Тегеран. Однако мнения представителей администрации по этому вопросу разделились.

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Подчеркивается, что впервые «элемент иностранного государства» может быть официально признан террористическим объединением.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона выступает за ужесточение санкций против Ирана и усиление давления на него.