Россияне впервые испытали в реальном бою «Тора»

Фанил Зиятдинов, гендиректор завода «Купол», входящего в концерн «Алмаз-Антей», заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» впервые испытан в реальном бою. Слова Зиятдинова передает РИА «Новости».

По его словам, ЗРК «полностью подтвердил» свои характеристики не только во время испытания, но и при выполнении «специальных задач в реальных боевых условиях». Зиятдинов не стал уточнять, где именно испытали комплекс.

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«Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду», — сказал глава завода о месте испытания ЗРК.

В 2017 году стало известно, что «Тор-М2» закупили белорусские военные.