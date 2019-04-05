Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

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Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии. Об этом сообщается в твиттере британского постпредства при организации.

«Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе проведет для членов совета брифинг», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, экстренное заседание назначено на пятницу, 5 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) прибыли в Ливию.

«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.