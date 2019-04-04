В МИДе пожелали НАТО в день 70-летнего юбилея поменьше нервничать

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала НАТО в день 70-летия его основания мудрости, поменьше нервничать и не увлекаться навязчивыми идеями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, НАТО, чье желание исключительности оказалось сильнее, так и не смогло построить равноправные отношения с Россией.

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«Не прошло и полгода после саммита в Лиссабоне, как НАТО ввязалась в ливийскую авантюру, окончательно развеяв иллюзии о своей способности следовать международному праву», — отметила Захарова.

Она добавила, что сейчас альянс переключил свое внимание на страны Восточной Европы. НАТО пытается защитить страны этого региона якобы от российской угрозы, поставляя туда вооружения и организуя учения, уточнила представитель МИД.

«Странный метод успокоения, когда сначала всех запугивают, а потом просто превращают регион в пороховую бочку», — добавила Захарова.

По ее словам, действия альянса принесли только разруху и многочисленные жертвы.

Ранее сообщалось, что рост расходов НАТО обеспокоил МИД России.