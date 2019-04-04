Порошенко подписал программу партнерства с НАТО
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал программу сотрудничества Украины с НАТО на 2019 год. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, НАТО смогут по достоинству оценить вклад Украины в защиту военного альянса и предложить план действий по членству.
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«С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО», — отметил Порошенко.
Лидер государства также поздравил альянс с юбилеем, назвав Украину «фактически восточным флангом альянса».
Ранее в Киеве заявили, что Украина уже «одной ногой» в НАТО.