Помпео поделился «опасениями» с МИД Турции из-за покупки Анкарой российских С-400

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Американский госсекретарь Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил покупку российских ЗРК С-400 турецкими военными. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Помпео обсудил с турецким коллегой свои «опасения» относительно закупок зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Реакция турецкой стороны не уточняется. Ранее в Турции неоднократно заявляли, что вопрос покупки С-400 является полностью решенным.

Также ранее Помпео заявлял, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России в Западном полушарии.