Шведский военный самолет часами летал над Петербургом

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Самолет Saab-340 шведских Королевских военно-воздушных сил (ВВС) провел многочасовой разведывательный полет на северо-западе России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

Отмечается, что самолет более четырех часов летал над западными районами Ленобласти, Санкт-Петербургом и Карельским перешейком.

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Подчеркивается, что полет самолета шведских ВВС проходил в рамках Договора по открытому небу.

Ранее сообщалось, что Британия выпустила истребители после приближения к границе российских Ту-160.