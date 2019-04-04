Шведский военный самолет часами летал над Петербургом
Самолет Saab-340 шведских Королевских военно-воздушных сил (ВВС) провел многочасовой разведывательный полет на северо-западе России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.
Отмечается, что самолет более четырех часов летал над западными районами Ленобласти, Санкт-Петербургом и Карельским перешейком.
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Подчеркивается, что полет самолета шведских ВВС проходил в рамках Договора по открытому небу.
Ранее сообщалось, что Британия выпустила истребители после приближения к границе российских Ту-160.