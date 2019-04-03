Обнародованы фото с места смерти украинской пулеметчицы «Ведьмы»

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В сети появились фотографии с места, где погибла украинская пулеметчица Яна Червона («Ведьма») и ее сослуживец Александр Милютин, передает «360».

Отмечается, что на фотографиях изображен окоп и остатки дыма. В этом месте погибла «Ведьма», которая поступила в батальон «Донбасс-Украина» добровольцем и воевала в Донбассе с сентября 2016 года.

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«Так выглядит смерть», — подписаны фотографии.

До этого украинский президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью пулеметчицы.

Ранее стали известны детали смерти пулеметчицы «Ведьмы».