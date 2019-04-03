Трамп обещал Эрдогану решить вопрос с С-400, заявили в МИД Турции

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Президент США Дональд Трамп пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану урегулировать проблемы вокруг закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексах С-400, передает ТАСС.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, речь идет о проблемах, которые были созданы Вашингтоном.

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Он также добавил, что Трамп обещал Эрдогану решить вопрос с поставками американских F-35 и Patriot.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция выполнила все свои обязательства по этим вопросам.

Ранее Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских С-400 является решенным вопросом.