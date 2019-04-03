По тревоге из-за российских Ту-160 подняли датские и норвежские истребители

В Минобороны рассказали, что два стратегических ракетоносца Ту-160 более 13 часов летали над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, передает РИА «Новости».

Российские Ту-160 выполнили плановый полет, уточнили в ведомстве.

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Отмечается, за это время российские самолеты на разных участках сопровождали истребители Норвегии и Дании.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Британия выпустила истребителей после приближения к границе российских Ту-160.