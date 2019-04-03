Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не хотим новой холодной войны, но не нужно быть наивными», — сказал Столтенберг.

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По его словам, договор, который соблюдает только одна сторона, не обеспечит безопасности в мире.

Он также добавил, что Россия якобы не соблюдает ДРСМД.

Ранее в НАТО заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией.