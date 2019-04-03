Генсек НАТО рассказал, когда альянс покинет Афганистан
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс уйдет из Афганистана вместе с войсками США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, НАТО не собирается оставаться в Афганистане «навсегда».
Он также добавил, что альянс решит вопрос о присутствии в Афганистане вместе с США.
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Столтенберг подчеркнул, что НАТО не будет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо.
Ранее СМИ сообщили, что США могут сократить число военных в Афганистане.